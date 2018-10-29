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Архив - Луганская область

Очень важно! В Луганске появился маньяк, который грабит и режет женщин

29.10.2018 23:05
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Очень важно! В Луганске появился маньяк, который грабит и режет женщин

В неподконтрольном украинской власти Луганске за последние две недели неизвестный мужчина совершил не менее трех нападений на женщин с целью ограбления. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Так, в одном из сообществ отмечают, что последний случай нападения произошел вчера:

«Примерно в 18:00, на ул. А. Линева г. Луганска, избил девушку 1996 г. р. и нанес ножевое ранение лица — разрезал щеку, то есть бил специально ножом наотмашь по лицу. Добычей стали 400 рублей», — пишут пользователи.
По словам комментаторов, нападающий «жесток и отморожен».
Его приметы: рост — 160−165 см, на лице щетина.
«Не хочу вызвать у вас паранойю, но избегайте темных, одиноких мест в вечернее время», — призывают пользователи.
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, Луганск, маньяк, женщины
 
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