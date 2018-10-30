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На Луганщині у військовій частині стався вибух: Один воїн загинув, ще одного поранено

30.10.2018 20:11
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На Луганщині у військовій частині стався вибух: Один воїн загинув, ще одного поранено

У Новоайдарі на території військової частини ЗСУ стався вибух невстановленого предмету, в результаті чого загинув 42-річний боєць з Вінничини і ще один дістав поранення.
Про це повідомляє Vinbazar.com з посиланням на Вінницький обласний військкомат.
"Солдат-контрактник загинув під час вибуху невідомого предмета на території парку військової частини в Новоайдарі", - йдеться у повідомленні.
У мережі повідомляють, що загиблий - Віталій Онищук, служив в 59-й окремій мотопіхотної бригади, йому було 42 роки.
В бійця залишилися дружина та двоє дочок.
"Відбулося не під час бойових дій. Постраждав ще один воїн, який зараз перебуває в лікарні", - повідомили у військкоматі.
Раніше повідомлялося, що 29 жовтня на Донбасі загинув український воїн з Вінничини, однак подробиць його смерті не уточняли



Теги: Донбасс, взрыв, Луганская область, военная база, погиб
 
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