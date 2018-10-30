Зверски убивают и насилуют: на Донбасс зашла бригада казаков-головорезов

30.10.2018 14:54

На оккупированном Донбассе появились террористы из "Всевеликого войска Донского", которые также известны как бандиты Козицына.

Информацию о поступлении новых войск на Донбассе сообщила разведка, передает журналист Алексей Чибисов. При этом "казаков" знают, как особо жестоких убийц и насильников. Они около двух лет держали под контролем населенные пункты на Востоке Украины, сообщает from-ua.

Причиной, по которой на Донбасс зашли "казаки, стало недостаточное финансирование. Мобилизовать местных не удается. Банда Козицына действует в интересах Кремля без оплаты, но за возможность безнаказанно грабить и убивать местное население.

Сам Козицын хочет вернуть контроль над населенными пунктами.

Сообщается, что за последнюю неделю в Хрустальное, Антрацит и другие города Луганской области, которые ранее были под контролем "Всевеликого войска", заехали несколько сотен ошалелых казаков.

"Они сразу заявили местным комендантам, что им теперь можно все, и принялись за свое - пьянство, грабежи и убийства. "Милиционеры" псевдореспублики сразу же зафиксировали молниеносный рост преступлений в регионе", - пишет Чибисов.

По его словам, количество преступлений в районе резко возросло: с 50-70 - до 130-150 правонарушений в сутки.

"Жители того же Антрацита жалуются на то, что нетрезвые патрульные с нагайками начали средь бела дня "колотить" прохожих за их "укропские взгляды", - добавил журналист.

Также он отметил, что стали появляться сообщения о похищении людей.

"Можно с уверенностью говорить, что дальше будет только хуже. Не на фронте, так как на передовую люди Козицына отправляться не любят и не собираются. Они не для этого приехали в Украину", - подытожил Чибисов.