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Зверски убивают и насилуют: на Донбасс зашла бригада казаков-головорезов
На оккупированном Донбассе появились террористы из "Всевеликого войска Донского", которые также известны как бандиты Козицына.
Информацию о поступлении новых войск на Донбассе сообщила разведка, передает журналист Алексей Чибисов. При этом "казаков" знают, как особо жестоких убийц и насильников. Они около двух лет держали под контролем населенные пункты на Востоке Украины, сообщает from-ua.
Причиной, по которой на Донбасс зашли "казаки, стало недостаточное финансирование. Мобилизовать местных не удается. Банда Козицына действует в интересах Кремля без оплаты, но за возможность безнаказанно грабить и убивать местное население.
Сам Козицын хочет вернуть контроль над населенными пунктами.
Сообщается, что за последнюю неделю в Хрустальное, Антрацит и другие города Луганской области, которые ранее были под контролем "Всевеликого войска", заехали несколько сотен ошалелых казаков.
"Они сразу заявили местным комендантам, что им теперь можно все, и принялись за свое - пьянство, грабежи и убийства. "Милиционеры" псевдореспублики сразу же зафиксировали молниеносный рост преступлений в регионе", - пишет Чибисов.
По его словам, количество преступлений в районе резко возросло: с 50-70 - до 130-150 правонарушений в сутки.
"Жители того же Антрацита жалуются на то, что нетрезвые патрульные с нагайками начали средь бела дня "колотить" прохожих за их "укропские взгляды", - добавил журналист.
Также он отметил, что стали появляться сообщения о похищении людей.
"Можно с уверенностью говорить, что дальше будет только хуже. Не на фронте, так как на передовую люди Козицына отправляться не любят и не собираются. Они не для этого приехали в Украину", - подытожил Чибисов.
Теги: Донбасс, ЛНР, казаки, бандиты
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