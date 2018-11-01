На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів

01.11.2018 13:12

На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів, які складають половину населення, що залишилось на окупованих територіях. Тільки вони можуть забезпечити явку на «виборах» 11 листопада, адже бюджетників в «ЛНР» небагато, тож цифри про поточну підтримку кандидата-фаворита доводиться системно фальсифікувати за принципом «с потолка».

Борди на окупованій території захаращені рекламою Пасєчніка і життєрадісними гаслами з обіцянками, наприклад, «міжнародного визнання Донбасу». Як свідчать місцеві жителі, на автовокзалі у Луганську разом з квитком надають рекламну листівку «11 ноября навеки с Россией». Також розповсюджуються плітки, що після обрання Пасєчніка «республіку» чекає визнання РФ із роздачею російських паспортів.

Источник #FreeЛУГАНСЬК