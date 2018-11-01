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Архив - Луганская область

На підконтрольній Україні території Луганщини з’явилися плакати з попередженням щодо відповідальності за активність на псевдовиборах

01.11.2018 13:36
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На підконтрольній Україні території Луганщини з’явилися плакати з попередженням щодо відповідальності за активність на псевдовиборах

На підконтрольній Україні території Луганщини з’явилися плакати з попередженням щодо відповідальності за активність на псевдовиборах. «Участь у виборах в ОРЛО - державна зрада. Встановимо кожного», - йдеться на плакатах, які розміщені на КПВВ «Станиця Луганська», а також у приміщеннях управлінь соцзахисту і Пенсійного фонду у Станиці та Попасній. Контраргументи СБУ також стають частиною фольклору.

Острах людей залишитись без українських пенсій може стати вирішальним для процедури проведення «виборів» - навіть «оптимісти» стримано прогнозують явку не більше 20%.

Источник #FreeЛУГАНСЬК



Теги: Донбасс, Луганская область, СБУ, предупреждение, ЛНР
 
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