Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

У Луганщини мешканці селища Шипілове самотужки проклали водопровід

01.11.2018 14:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Луганщини мешканці селища Шипілове самотужки проклали водопровід

У Попаснянському районі Луганщини мешканці селища Шипілове самотужки проклали водопровід та відновили водопостачання.
Місцеві активісти звернулися до Норвезької ради у справах біженців (NRC), з якою селищна рада уклала меморандум про співпрацю, створили проект реконструкції водогону, що вийшов з ладу, й власноруч проклали отримані 500 метрів труб. Команда з 15 чоловіків працювала два місяці і у жовтні забезпечила водою більше 100 селян.
Источник #FreeЗМІНИ



Теги: Донбасс, люди, Луганская область, водопровод, село
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх