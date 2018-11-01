В "ЛНР" боевик "наказал" жену за развод: скелетированный труп погибшей нашли только спустя месяц после пропажи

01.11.2018 21:37

Российский наемник делал из себя безутешного супруга, помогая полицаям "ЛНР" разыскивать свою "без вести пропавшую" жену. О диком случае в террористической "республике" рассказал блогер Necro Mancer‏ на своей странице в Twitter, прикрепив скрин сообщения одного из пабликов, передает "Диалог.UA".

В обсуждениях предположили, что террорист пошел на убийство жены из-за того, что она подала на развод, заявив, что больше не желает жить с тираном. Как выяснилось, женщина зверски была убита ровно через неделю, как разошлась с наемником. Скелетированный труп погибшей нашли в каменном карьере поблизости с. Верхняя Краснянка Краснодонского района. Женщину убили еще 7 октября, о ее"пропаже" боевик сообщил "органам" 9 октября. Сначала женина была задушена, затем наемник ее тело загрузил в авто, после чего приехал к карьеру, куда скинул тело мертвой супруги. "Знаете, когда я узнал, что он служит, я почему-то ни капли не удивился... Виктор Иванович Ларин, боец "НМ ЛНР" (4 отдельная бригада)", - сказано в сообщении.