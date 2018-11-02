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Архив - Луганская область

"То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке

02.11.2018 20:25
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"То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке

Жители "республики" начали получать приглашения на "выборы", где их фамилии написаны на украинском языке. "Участковые избирательные комиссии" "Л/ДНР" начали рассылать жителям ОРДЛО приглашения на "выборы", в которых некоторые избиратели заметили нечто интересное, передает "Диалог.UA".
Блогер Hochu domoy показал снимок приглашения, где фамилия, имя и отчество избирателей вписана от руки на украинском языке. Такая неожиданность привлекла внимание пользователей Сети.
Некоторые комментаторы предположили, что приглашение в комиссии оформили по старым спискам, чтобы избежать ошибок, или заполнили на "мове" по привычке. Кроме того, пользователи вспомнили, что согласно "конституции" в "Л/ДНР" два государственных языка – украинский и русский, поэтому власти могли изобразить "языковую толерантность".
Отметим, что жители оккупированной Луганской области отказываются идти на "выборы", сжигая приглашения на избирательные участки в знак протеста.



Теги: Донбасс, выборы, избиратели, ЛНР
 
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