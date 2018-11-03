Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой

03.11.2018 18:59

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться камерами и мобильными телефонами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Член вооруженных формирований не разрешил патрулю Миссии взять с собой камеры и телефоны на территорию объекта в Луганске, на котором наблюдатели видели боевые бронированные машины, и настаивал на том, чтобы сопровождать наблюдателей все время их пребывания на объекте».