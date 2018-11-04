Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганской области на территории детского лагеря обнаружили тайники с оружием

04.11.2018 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганской области на территории детского лагеря обнаружили тайники с оружием

В комнате и подвальном помещении заброшенного лагеря неизвестные спрятали арсенал оружия и боеприпасов

В Луганской области оперативники управления уголовного розыска Нацполиции обнаружили в селе Щедрищево около г. Северодонецка два крупных тайника с оружием и боеприпасами на территории детского лагеря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В ходе осмотра территории и помещений заброшенного детского лагеря полицейские обнаружили комнату и подвальное помещения, полные ящиков и цинков с разнообразными видами оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, специалисты-взрывотехники изъяли четыре гранатомета РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, 130 гранатометных выстрелов ПГ-7, 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7, 246 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 взрывателей, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 80 патронов калибра 14,5 мм со взрывателями МД3, 31 запал, 5 дымовых мин ДМ-11.

Также изъяты 701 выстрел ВОГ, две сигнальные мины, тротиловая шашка, пять выстрелов к РПГ, четыре реактивных двигателя, две боевые части ПГ 22, два снаряда 30 мм и около 54 тысяч патронов различного калибра.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР, устанавливаются лица, которые оставили схроны.

Источник : https://www.rbc.ua 

 


Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, тайник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх