В Луганской области на территории детского лагеря обнаружили тайники с оружием

04.11.2018 11:30

В комнате и подвальном помещении заброшенного лагеря неизвестные спрятали арсенал оружия и боеприпасов

В Луганской области оперативники управления уголовного розыска Нацполиции обнаружили в селе Щедрищево около г. Северодонецка два крупных тайника с оружием и боеприпасами на территории детского лагеря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В ходе осмотра территории и помещений заброшенного детского лагеря полицейские обнаружили комнату и подвальное помещения, полные ящиков и цинков с разнообразными видами оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, специалисты-взрывотехники изъяли четыре гранатомета РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, 130 гранатометных выстрелов ПГ-7, 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7, 246 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 взрывателей, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 80 патронов калибра 14,5 мм со взрывателями МД3, 31 запал, 5 дымовых мин ДМ-11.

Также изъяты 701 выстрел ВОГ, две сигнальные мины, тротиловая шашка, пять выстрелов к РПГ, четыре реактивных двигателя, две боевые части ПГ 22, два снаряда 30 мм и около 54 тысяч патронов различного калибра.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР, устанавливаются лица, которые оставили схроны.

Источник : https://www.rbc.ua