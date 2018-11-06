В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекратилось движение

06.11.2018 11:42

Во временно неконтролируемом пункте пропуска вблизи н.п. Новоборовицы на границе с РФ полностью прекратилось движение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «3 ноября, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) на протяжении примерно 30 минут, команда СММ не зафиксировала перемещений через границу».