Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Алчевске бюджетников сгоняют на «выборы» угрозами и шантажом. Но протоколы уже готовы

08.11.2018 18:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Алчевске бюджетников сгоняют на «выборы» угрозами и шантажом. Но протоколы уже готовы

Во временно оккупированном Алчевске оккупационные «власти ЛНР» заставляют бюджетников идти на «выборы» пуская в ход самые грязные способы – угрозы и шантаж.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Для того, чтобы загнать бюджетников на выборы, оккупационные «власти ЛНР» не брезгуют никакими способами – в ход идут угрозы, шантаж, запугивание. При этом оккупанты даже не утруждают себя и заявляют, что «протоколы готовы», люди должны прийти и создать «толпу».

Вот что пишут жители временно оккупированного Алчевска в соцсетях:

Алчевск. Среди бюджетников идёт дикая настройка на «выборы». В ход идёт всё — шантаж, угрозы, запугивание. Уже не скрывают, что все «протоколы» давно заполнены, ваше дело – прийти»,
«Натаха старается — оправдывает аванс доверия Пасечника....»



Теги: Донбасс, выборы, Алчевск, ЛНР, бюджетники, соцсети, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх