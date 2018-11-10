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«Пенсинеры стоят на холоде 2-3 часа». Омбудсмен раскритиковала «Ощадбанк» на КПВВ
Для того, чтобы пройти верификацию в мобильном отделении «Ощадбанка» для получения пенсии на КПВВ в Станице Луганской пенсионеры вынуждены стоять в очереди до 3 часов.
Об этом на странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают novosti.dn.ua.
«Пенсионеры вынуждены стоять на холоде по 2-3 часа, чтобы пройти верификацию. Я обратилась к руководству правления «Ощадбанка», чтобы они увеличили период времени для верификации, обратила внимание и на необходимость увеличения количества банкоматов. Кроме того, нужно согласовать графики верификации и выплаты пенсий и делать это одновременно», - написала она.
Также омбудсмен отметила, что два банкомата в этом мобильном отделении оказались спрятаны под замками.
«Работники отделения объясняют нарушение режима своей работы сбоями с электроэнергией и отсутствием денег в отделении», - говорится в сообщении.
Денисова рассказала, что только после ее обращения к руководителю отделения Станицы Луганской привезли деньги и обеспечили верификацию и выплату пенсий одновременно.
Она потребовала в дальнейшем информировать пенсионеров заранее о всех сбоях в работе как отделения, так и банкоматов.
Теги: Донбасс, пенсионер, Ощадбанк, выплата, Станица Луганская, КПВВ, очереди, пенсии
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