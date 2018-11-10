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Архив - Луганская область

В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки

10.11.2018 12:20
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В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки

Рубежное Луганской области может замерзнуть. Проблема в городе очень серьезная и находится на контроле областной власти - об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь, отвечая на вопрос местных жителей в Facebook.
"Безответственные чиновники вырезали даже стояки в домах в Рубежном. Все что может областная власть сделать, все будет сделано, заверяю Вас. Куплены керамические обогреватели, будут обустроены пункты обогрева. В Рубежном проблема очень серьезная. Мы монитором ситуацию в городе", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Рубежное, отопление, Луганская область
 
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