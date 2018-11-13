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Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут
В Северодонецке без централизованного отопления остаются еще более 50 домов и три школы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северодонецкого городского совета, передают novosti.dn.ua.
Два жилых дома пока без отопления из-за аварий на теплотрассе, еще 50 домов – из-за внутридомовых порывов на теплосетях. Днем 12 ноября без тепла также были школы №№6, 11 и 12.
Заместитель городского головы Владимир Прядко заявил, что эти дома и задния находятся под контролем аварийной службы, там пытаются решить проблему.
Ранее сообщалось, что Северодонецкой ТЭЦ не дали номинацию на отбор/закачку природного газа. 8 ноября на открытом слушании ТЭЦ анонсировала повышение тарифов на тепло для населения на 17 — 20%. Позднее было решено, что ТЭЦ начнет закачку газа без получения номинации от «Нафтогаза».
Абоненты ТЭЦ с 1 ноября были без отопления — это более 600 жилых домов, 9 школ и 6 детских садов.
Теги: Донбасс, Северодонецк, Нафтогаз, отопление, ТЭЦ, тарифы
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