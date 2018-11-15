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В Луганск из РФ привезли карты с украинским Крымом
15.11.2018 07:59
В неподконтрольный Украине Луганск из России привезли партию ежедневников с картой мира, на которой аннексированный Крым значится украинской территорией. Об этом сообщает блогер с ником Злой одессит, пишет ДонПресс.
Он опубликовал фото карт. По словам блогера, на традиционной карте мира полуостров Крым находится в составе Украины, «что правильно и неоспоримо».
«Изготовителем конечно является Китай, и подход китайских братушек к отображению реальной карты мира меня радует. Но, с другой стороны, данный товар не вызвал вопросов и в Ставропольском крае, у импортера ежедневника ООО „КанцОпт“. Просто недоглядели, или в Ставрополье все еще помнят украинские корни?», — задается вопросом блогер.
Теги: Донбасс, Луганск, Крым, Российская Федерация, карта, ОРЛО
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