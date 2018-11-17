Луганск под ударом: оккупационные власти отключили свет, отопление и Интернет - люди замерзают и готовятся к концу света

17.11.2018 07:36

Боевики продолжают нести горе и разруху для мирных жителей на оккупированных территориях Донбасса.

Сообщается, что в оккупированном сепаратистами городе Луганск сегодня отключат свет, а в последние дни у многих жителей нет ни электроэнергии, ни отопления, ни воды и такая катастрофическая ситуация будет длиться еще несколько дней, что может нести угрозу здоровью и жизни мирных граждан, уведомляет "Диалог.UA".

Оккупанты обещают все "нормализировать" 19 ноября. Луганчане больше всего переживают за отопление в своих домах, а также опасаются того, что во время его включения 18 или 19 ноября будут происходить страшнейшей силы порывы.

Также согласно некоторым данным, в двух районах Луганска (Артемовском и Жовтневом) света не будет и 19 числа, то есть отключение затянется на несколько дней. Стоит отметить, что у многих также отсутствует возможность выхода в Интернет.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что боевики просто отрезают мирное население от всего мира, заставляя просто выживать всеми способами.