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Архив - Луганская область

В ОРЛО часть шахтеров уволили из-за акции протеста

17.11.2018 20:29
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В ОРЛО часть шахтеров уволили из-за акции протеста

Оккупационная «власть» «ЛНР» уволила четверых организаторов акции протеста на шахте «Партизанская» на неподконтрольной Украине части Луганской области. Об этом сообщило сообщество «Другой Луганск» в социальной сети, пишет ДонПресс.
Также, в сообществе опубликовали фотографию соответствующего «приказа», в котором сказано, что 29 октября работники участка № 5 по окончанию 3−1 и 4-й смен сообщили горному диспетчеру об отказе выезжать на поверхность. В то же время, руководители предприятия не были уведомлены о несанкционированной акции, которая «привела к остановке предприятия».
Согласно данному «приказу», были уволены подземный проходчик, машинист и два горных мастера.
При этом представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский заявил, что уволили только зачинщиков акции. Он добавил, что 18 горняков шахты «Партизанская» отказались подниматься на поверхность из-за системной невыплаты зарплаты. Лиснянский уточнил:
«Уволить решили горняков, после так называемых выборов НВФ „ЛНР“, чтобы не создавать протестных настроений».



Теги: Донбасс, протест, увольнение, шахтеры, ОРЛО
 
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