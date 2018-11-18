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"День тишины" в Луганске
На самом деле, день тишины этим днём совсем не был. А если по порядку, то 16-17 ноября во всей "республике" было отключение света. Не на одной улице или в одном районе, а везде. Заранее планировалось переподключение высоковольтных линий на участке Шахты – Победа. Об этом население оповестили задолго до этого дня и регулярно эту информацию повторяли в СМИ: запастись питьевой водой на несколько дней, приобрести элементы питания в радиоприемники, отключить от сети все электроприборы во избежание возможных перепадов напряжения.
16 ноября в 22:00 погас свет. Накануне вечером в магазинах с прилавков "пропала" вся колбаса – люди запасались не только водой, и не в каждом доме были газовые плиты.
Но вот ожидаемой тишины без электричества вовсе не было – дети бегали по улицам, оторвавшись от телевизоров и планшетов, автовладельцы спешили по своим делам и работали рынки, звенели в частном секторе пилы и кто-то запускал генератор, купленный ещё четыре года назад для этого самого случая. День был холодным, и те, чьи автономные отопительные котлы не запускались без электричества, почувствовали это. Накануне кто-то планировал в этот день выйти на природу, придумывая оптимальный досуг без света, а кто-то думал пожарить мясо во дворе дома. Но те, кто планировал выезд на природу, о месте и времени договаривались заранее и четко – вместе с электричеством "упала" вся мобильная связь.
В наш дом, стуча в окна и ворота, в этот день приходили несколько человек. И для молочницы, водовоза и мальчишек, зовущих играть в футбол, разницы не было, есть в городе свет или нет. И жизнь не остановилась, хотя именно в этот день она стала немного другой. И ещё вспоминать о тех днях 2014 года без света было страшно, потому что тогда на фоне оглушительной тишины без футбола и привычных перестуков частного сектора особенно громкими были звуки выстрелов, а разрывающиеся снаряды, казалось, падали прямо за стеной дома.
И ещё оказалось, что электричество все-таки кое-где есть – в центре Луганска, но там нет воды. И обладатели света шутили, что лучше все-таки без воды, но с интернетом, чем без электричества. И вся "республика" очень надеялась, что ремонтные бригады уложатся в заявленный промежуток времени, потому что ранние сумерки сделали ночь 17 ноября особенно длинной и не самой уютной. Хотя, наверное, именно благодаря таким вот форс-мажорным ситуациям люди становятся ближе друг к другу, говорят о каких-то очень важных вещах, о которых не решались сказать друг другу при свете, пьют согретый на огне, а не за пару минут силой электричества особенно вкусный чай при свечах. И детей, наверное, рождается больше после таких вот длинных холодных ночей, когда хочется быть друг к другу ещё чуточку ближе.
Источник Сегодня.
Теги: Донбасс, Луганск, вода, электричество, отключение
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