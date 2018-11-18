На Донбассе жители хутора Вольный остались без электроснабжения и отопления

18.11.2018 13:29

На Донбассе жители хутора Вольный (часть поселка Золотое-4, Луганская обл.) больше месяца живут без отопления и электроэнергии.

Об этом сообщается в отчете в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает donpress.com.

«СММ осуществляла мониторинг ситуации, в которой оказалось гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения. Жительница микрорайона Вольный в н. п. Золотое-4 (59 км к западу от Луганска) (в возрасте от 60 до 70 лет) сообщила наблюдателям, что около месяца в районе отсутствует электричество. В предыдущие дни другие жители по отдельности сообщили, что район находится без электричества уже месяц», — говорится в сообщении.

По сообщению главы военно-гражданской администрации в Золотом миссии ОБСЕ, во многих домах поселка отсутствуют отопление и электроэнергия.

В освобожденном хуторе Вольном обстрелы не позволяют энергетикам восстановить поврежденный участок линии электропередач.