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Нет света, воды, денег! Нечего есть! Боевик «ЛНР» рассказал о безрадостной жизни
На оккупированном Донбассе террористы самопровозглашённой «ЛНР» начали жаловаться на то, что им перестали выплачивать денежные пособия, а также на массовые сокращения, которые устраивают им кураторы из Кремля. Как передает replyua.net, об этом в своем Twitter написал блогер Фашик Донецкий.
В частности, он опубликовал скриншот со страницы в социальных сетях террориста «ЛНР» Дмитрия Карелина, в котором боевик жалуется на непростые условия жизни на оккупированных территориях.
«Денег нет, зарплаты не будет, будем сокращать, наверное... Мужики… говорят о расформировании своих подразделений, о массовых сокращениях, увольнениях и т.д. Видите ли, денег на обеспечение нет. Абсурд! Кроме того, что жрать нечего и денег нет, Брянка вечно без света и воды. На передок? «ЛНР» защищать? За родину? Командирам пох*р. Лучше сократить и дело с концом. А о выходном пособии лучше вообще не вспоминать. И куда после этого мужикам податься? За что выживать? Чем семью кормить, греть?», – пишет Карелин.
Отметим, что в сети активно обсуждают жалобы боевика на свое командование: «Опять зрада», «Пусть с затопленных шахт воду ведрами носят», «А, что, умеем только на курок нажимать? На большее мозгов не хватает?», «Нормальные нации воюют за свою землю, за идею... а это обычные предатели, которым война нужна для заработка и обеспечения своих нужд».
Теги: Донбасс, еда, деньги, боевик, ЛНР, жалобы
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