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Архив - Луганская область

В «ЛНР» в большом количестве появились поддельные российские рубли

20.11.2018 14:18
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В «ЛНР» в большом количестве появились поддельные российские рубли

На временно оккупированных территориях Луганской области в большом количестве появились фальшивые купюры достоинством 5000 рублей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня на подконтрольных оккупационным «властям ДНР» появилась информация предупреждающая, что на территории «ЛНР» появились в большом количестве поддельные купюры достоинством 5000 рублей РФ: «В ЛНР появились поддельные пятитысячные купюры. Это не вброс для паники. Это официальная информация МВД ЛНР. Будьте внимательны».
По всей видимости, оккупационные «власти ДНР» не просто так имеют основания предупреждать население о фальшивых деньгах, вероятно, они появляются и в «ДНР».
Впрочем, жители временно оккупированных территорий уточняют, что многих людей, особенно пожилых, вряд ли может беспокоить эта информация – ихдоходы настолько мизерны, что они не получают таких купюр.
Вот что пишут жители временно оккупированной Донетчины в соцсетях:
«Для большинства населения информация малополезная ввиду отсутствия возможности иметь такие купюры»,
«Очень информативно и самое главное своевременно для бабушек, Почему просто не написать: бабушки и дедушки не берите купюры по 5000 рублей — они могут быть поддельными! У кого их много, они используют специальную технику и не рассматривают каждую бумажку через лупу или микроскоп».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, рубль, подделка, ЛНР
 
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