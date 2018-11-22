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Ничего святого: в "ЛНР" чиновники обокрали онкодиспансер, получив огромный откат за счет голодных пациентов
После оккупации гибридной армией части Луганской области на неподконтрольной территории остались две больницы, где лечат раковых пациентов. Часть расходов на эти нужды оплачивает российская сторона, а "бесконтрольные" деньги пилят чиновники от здравоохранения.
Катастрофическую ситуацию в системе здравоохранения "ЛНР" даже в России уже не скрывают. При этом, в самой "республике" предпочитают не выносить сор из избы. Как выяснилось, такое "молчание" связано не только с пропагандой, но и с причинами объективными. Местные "госслужащие" самого высокого ранга основательно подсели на "больничные деньги" и крадут львиную долю средств, выделяемых на здравоохранение. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Такая информация опубликована в группе "ЛНР – хроники дурдома" в facebook. Администрация сообщества поделилась инсайдерской информацией, которая касается скандала, связанного с онкодиспансером в городе Хрустальный (до декоммунизации – Красный Луч). Как не странно, преступную схему, позволяющую дельцам от здравоохранения воровать нее менее трети средств, выделенных на питание онкобольных, выявило "МВД ЛНР" – видимо "доктора" забыли поделиться с "полицейскими". "Вчера корнетовские опричники взяли за задницу руководителей "Краснолучского онкологического диспансера" ЛНР, которые получили 30% отката с двухмиллионного контракта на поставку продуктов для онкобольных. Вчера разоблачили дельцов в Ровеньках, сегодня в Красном Луче, ну вы же понимаете, что в такой маленькой "республике" ни один более-менее крупный подрядный договор не заключается без одобрения министерства. Миллионы хотят осваивать все. Никто не позволит условному местному придурку, в хорошем смысле, из Красного Луча или Ровенек лезть в большие деньги (для ЛНР - это большие деньги). Ребята, вы че? Вы забрали хлеб и масло у онкобольных...Вы че, ребята! Войдите в коридор диспансера и посмотрите на этих людей. Вы кому в карман залезли?" - говорится в сообщении, опубликованном администрацией группы. Интересно, что буквально несколько дней назад в другом оккупированном городе – Ровеньки, также разоблачили схему системного воровства в горздраве. Описывая ситуацию, админ группы вспоминает и о нашумевшей программе "воссоединения Донбасса", запущенной в Луганске и Донецке при помощи и финансировании России. Согласно этой программы, любой житель Луганской области, из городов и сел, подконтрольных Киеву, может приехать в Луганск и получить бесплатное лечение. Но зато собственное население никто не щадит, обворовывают и обдирают по полной программе. Пропагандистская машина Кремля в и "услугах" пациентов из оккупированных городов не нуждается.
Теги: Донбасс, Красный Луч, онкология, диспансер, ЛНР
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