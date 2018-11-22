Ничего святого: в "ЛНР" чиновники обокрали онкодиспансер, получив огромный откат за счет голодных пациентов

22.11.2018 07:45

После оккупации гибридной армией части Луганской области на неподконтрольной территории остались две больницы, где лечат раковых пациентов. Часть расходов на эти нужды оплачивает российская сторона, а "бесконтрольные" деньги пилят чиновники от здравоохранения.

Катастрофическую ситуацию в системе здравоохранения "ЛНР" даже в России уже не скрывают. При этом, в самой "республике" предпочитают не выносить сор из избы. Как выяснилось, такое "молчание" связано не только с пропагандой, но и с причинами объективными. Местные "госслужащие" самого высокого ранга основательно подсели на "больничные деньги" и крадут львиную долю средств, выделяемых на здравоохранение. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Такая информация опубликована в группе "ЛНР – хроники дурдома" в facebook. Администрация сообщества поделилась инсайдерской информацией, которая касается скандала, связанного с онкодиспансером в городе Хрустальный (до декоммунизации – Красный Луч). Как не странно, преступную схему, позволяющую дельцам от здравоохранения воровать нее менее трети средств, выделенных на питание онкобольных, выявило "МВД ЛНР" – видимо "доктора" забыли поделиться с "полицейскими". "Вчера корнетовские опричники взяли за задницу руководителей "Краснолучского онкологического диспансера" ЛНР, которые получили 30% отката с двухмиллионного контракта на поставку продуктов для онкобольных. Вчера разоблачили дельцов в Ровеньках, сегодня в Красном Луче, ну вы же понимаете, что в такой маленькой "республике" ни один более-менее крупный подрядный договор не заключается без одобрения министерства. Миллионы хотят осваивать все. Никто не позволит условному местному придурку, в хорошем смысле, из Красного Луча или Ровенек лезть в большие деньги (для ЛНР - это большие деньги). Ребята, вы че? Вы забрали хлеб и масло у онкобольных...Вы че, ребята! Войдите в коридор диспансера и посмотрите на этих людей. Вы кому в карман залезли?" - говорится в сообщении, опубликованном администрацией группы. Интересно, что буквально несколько дней назад в другом оккупированном городе – Ровеньки, также разоблачили схему системного воровства в горздраве. Описывая ситуацию, админ группы вспоминает и о нашумевшей программе "воссоединения Донбасса", запущенной в Луганске и Донецке при помощи и финансировании России. Согласно этой программы, любой житель Луганской области, из городов и сел, подконтрольных Киеву, может приехать в Луганск и получить бесплатное лечение. Но зато собственное население никто не щадит, обворовывают и обдирают по полной программе. Пропагандистская машина Кремля в и "услугах" пациентов из оккупированных городов не нуждается.