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ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения в жилом районе Михайловки
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Золотом-5 (Луганская обл.) жилой дом был поврежден в результате обстрела.
Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает dnews.dn.ua.
«20 ноября на ул. Лизы Чайкиной, 8, в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) члены патруля Миссии видели разбитое окно с северной стороны и не менее четырех пробоин диаметром приблизительно 10–15 см в трех других окнах с северной стороны на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома», – говорится в сообщении.
По оценке наблюдателей, эти повреждения возникли недавно вследствие обстрела. По словам двух местных жителей (мужчины приблизительно 30 лет и женщины в возрасте примерно 50 лет), обстрел произошел в этом районе вечером 19 ноября, в результате чего было повреждено здание.
Теги: Донбасс, здание, Луганская область, обстрел, ОБСЕ, повреждения
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