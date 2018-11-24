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В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили Грады
Террористы спрятали реактивные системы залпового огня БМ-21 Град недалеко от захваченного гибридными войсками РФ Луганска.
20 ноября беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия обнаружил 16 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) недалеко от временно оккупированного Хрустального (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.).
Об этом сообщили в пресс-службе миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным ОБСЕ, восемь РСЗО (БM-21) были зафиксированы возле населенного пункта Садовый (57 км к юго-западу от Луганска), шесть РСЗО (БM-21) вблизи Зеленого Гая (49 км к юго-западу от Луганска).
В ОБСЕ уточнили, что беспилотник дальнего радиуса действия обнаружил девять танков (Т-72) на полигоне вблизи Тернового.
Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, беспилотник, РСЗО "Град", террористы
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