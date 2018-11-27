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Архив - Луганская область

На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов

27.11.2018 19:54
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На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов

На железнодорожной станции «Красная Могила» во временно оккупированной Вознесеновке стоят более 100 вагонов. Есть ли в них груз, неизвестно.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «25 ноября, осуществляя 10-минутное наблюдение в пункте пропуска на границе возле н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска).

На железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке, команда СММ видела более чем 100 некрытых грузовых вагонов (увидеть, пустые либо с грузом, не представлялось возможным), стоявших на железнодорожных путях».



Теги: Донбасс, груз, железнодорожный вокзал, вагон, ОБСЕ, пункт пропуска
 
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