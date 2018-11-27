- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника12:48
- В Кадиевке пятеро боевиков «ЛНР» избили и ограбили двоих мирных граждан11:09
- РФ атакует не только в Азовье: двое бойцов ВСУ стали жертвами обстрелов на Донбассе, у врага минус 6 боевиков10:52
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и от ВСУ и понесли серьезные потери09:52
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта18:00
- Боевики РФ разгромлены на Донбассе, у "ДНР/ЛНР" минус 10 террористов17:42
Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ЛНР» и российским оккупантам запугивают жителей временно оккупированных территорий «наступлением ВСУ».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня во временно оккупированном Луганске, благодаря заявлениям пропагандистов, подконтрольных оккупационным «властям ЛНР» и российским оккупантам о «наступлении ВСУ», среди определенной категории населения началась паника. Дошло до того, что в середине дня родители начали поспешно забирать детей из детских садиков.
Вот что рассказывают жители временно оккупированного Луганская в соцсетях:
«А тем временем в «лнр» многие родители спешно забирают своих детей из дет. садов. Странная картина, как для обеда»,
«Видно, хорошо нагнетают пропагандоны на Луганск24»,
«Йой, як «попрьот»)».
Теги: Донбасс, паника, ЛНР, ВСУ, наступление, соцсети, оккупанты
- У боевиков нет шанса: в Украине оценили вероятность масштабного наступления ЛНР-ДНР на Донбассе
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- «Третья сила» взорвала блиндаж боевиков
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе
- Боевики «ЛДНР» строят вторую линию обороны в ожидании наступления ВСУ
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- Стало известно, как будут работать мобильные операторы и "Укрпочта" во время военного положения в Украине20:25
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- В пунктах обмена валют резко подскочил доллар: назван новый курс19:23
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- Германия предлагает Украине доказать правоту своей версии событий в керченском проливе, а РФ — обеспечить проход кораблей17:48
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО