Пропагандисты «ЛНР» запугивают людей «наступлением ВСУ». Началась паника

27.11.2018 12:48

Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ЛНР» и российским оккупантам запугивают жителей временно оккупированных территорий «наступлением ВСУ».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня во временно оккупированном Луганске, благодаря заявлениям пропагандистов, подконтрольных оккупационным «властям ЛНР» и российским оккупантам о «наступлении ВСУ», среди определенной категории населения началась паника. Дошло до того, что в середине дня родители начали поспешно забирать детей из детских садиков.

Вот что рассказывают жители временно оккупированного Луганская в соцсетях:

«А тем временем в «лнр» многие родители спешно забирают своих детей из дет. садов. Странная картина, как для обеда»,

«Видно, хорошо нагнетают пропагандоны на Луганск24»,

«Йой, як «попрьот»)».