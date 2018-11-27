В Кадиевке пятеро боевиков «ЛНР» избили и ограбили двоих мирных граждан

27.11.2018 11:09

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области творят беспредел, избивают и грабят мирных граждан.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханов) пятеро пьяных боевиков «ЛНР» поздно вечером напали на двоих мирных граждан, избили их и ограбили, отобрав крупную сумму денег, мобильные телефоны, водительские права и техпаспорт на автомобиль одного из граждан. Пострадавшие получили телесные повреждения и вынуждены были обратиться в больницу. жители Кадиевки предупреждают друг друга от попадания в места или прохождения вблизи мест, где боевики «ЛНР» и российские оккупанты употребляют спиртное.

Вот как описывают происшедшее в соцсетях местные жители:

«Будем разбавлять горячую международную хронику новостями о местном беспределе...

На минувших выходных в травмпункт Стахановской больницы обратились два избитых мужчины — Игорь З…в и Андрей Г…о. У ребят были разбиты лица, ну серьезно так разбиты, не по-детски. Накрепили их хорошенько. Что выяснилось, примерно в 23-00, возле кафе «Фортуна» на ул. Осипенко г. Стаханова, пятеро военных, в камуфлированной форме, выпивали в указанном кафе и каким-то образом зацепили ребят. Видимо, захотелось кого-то от…ть. Ну предлог долго искать не пришлось, парней избили, а заодно, пошарили по карманам и прихватили деньги в сумме 1500 рос.руб., водительское удостоверение и тех. паспорт на а/м «Skoda Octavia». У второй жертвы забрали деньги и мобилу. Зачем забрали техпаспорт? Ну я думаю, чтобы срубить бабла попозже. Типа: придешь за документами — мы там тебе повторно все объясним…

Ребята, вот сейчас ко всем обращаюсь, если видите, что где-то в кабаке бухают эти ряженые негодяи, избегайте этих мест».