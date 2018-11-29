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Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"
Фейки о "массовых задержаниях" распространяются с подачи так называемого "МВД" луганских террористов. Истерию активно поддерживают и луганские сепаратистские паблики.
Так, луганские боевики уверяют, что как только мужчины призывного возраста с луганской пропиской попадают на блокпосты ВСУ через КПП Станица Луганская, то их начинают массово задерживать, передает "Диалог.UA".
По словам террористов, после задержания мужчин отводят в вагончики для "беседы и сверки военного учета". Все началось после того, как в отдельных регионах Украины ввели военное положение. "МВД ЛНР сообщает о массовых задержаниях мужчин призывного возраста на украинских блокпостах.
По данным ведомства, со стороны украинского КПП "Станица Луганская" военные задерживают всех мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении боевиков "ЛНР".
В тоже время в пабликах людей отговаривают ехать в сторону ВСУ, так как луганчане после таких поездок могут и не вернуться. "На моих глазах задержали нескольких человек, я такое увидел и пошел обратно домой", "Не ходите туда, не вернетесь", "Оставайтесь в "ЛНР", это поездка может стать для вас последней", "При мне ук**пы троих задержали и повели в вагон на Станице, я от греха подальше развернулся и поехал в Луганск", "Да, я лично видел, всех задерживают", - пишут сепаратисты в своих сообществах.
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, задержание, ЛНР, ВСУ, Станица Луганская, КПВВ
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