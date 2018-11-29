"У них там нацики закончились", - жителей "ЛНР" пугают фейками о задержании СБУ мужчин призывного возраста на КПВВ

29.11.2018 12:32

В захваченном Луганске пугают население историями о том, как СБУ "задерживает" всех мужчин призывного возраста, пересекающих линию разграничения.

Пресс-служба "МВД ЛНР" активно распространяет лживую информацию о якобы поголовной задержке всех мужчин призывного возраста на линии разграничения в районе Станицы Луганской, передает "Диалог.UA".

"28 ноября 2018 года на горячую линию обратились жители Луганска, пересекавшие линию разграничения в Станице Луганской. Заявители сообщили о незаконном ограничении свободы жителей "ЛНР" на "оккупированной ВСУ территории"", — говорится в сообщении.

В "ЛНР" пишут о том, что на "Станице Луганской" военные ВСУ якобы задерживали всех мужчин призывного возраста для "беседы и сверки военного учета". "Видели сами, как парня молодого выдернули из очереди и вывели с мужчиной, наверное, его отец, и завернули обратно в Украину.

Сказали: "Нечего вам в оккупации делать, скоро с автоматами будете Родину защищать (Украину – ред). Парню около тридцати, и отец у него, видно, что уже под шестьдесят.

Это ж какую Родину они защищать будут?! У них там что, нацики закончились?!" - украшают материал "комментариями очевидцев" сепаратистские СМИ.