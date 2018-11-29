В очереди перед КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

29.11.2018 07:51

В среду, 28 ноября, в очереди перед КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1952 года рождения.

Об этом сообщает БФ «Право на защиту», передают novosti.dn.ua.

«Мужчина вместе с женой направлялся из неподконтрольной правительству Украины территории… Во время пересечения линии соприкосновения мужчине стало плохо. Медработники пытались его спасти, но безуспешно. Врачи констатировали смерть мужчины. Предварительно причиной смерти стал тромб», - говорится в сообщении.

«Станица Луганская» - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области. Он – пешеходный.