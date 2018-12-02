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Ликвидирован боевик «ЛНР» 1998 года рождения
02.12.2018 08:54
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ЛНР» 1998 года рождения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ЛНР» Чебанов Григорий Николаевич. О Чебанове известно, что он родился в Луганской области, селе Петровеньки, 18 февраля 1998 года. Ликвидирован ориентировочно 27-28 ноября 2018 года.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ЛНР
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