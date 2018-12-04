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Архив - Луганская область

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе лазерное оружие

04.12.2018 12:50
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе лазерное оружие

Члены СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе применение лазерного оружия.

Об этом сообщается в отчете миссии, передает donpress.com.

По словам наблюдателей, 2 декабря члены миссии заметили голубой лазерный луч недалеко от моста у Станицы Луганской. В тексте отчета сказано:

«Днем 2 декабря, находясь на передовой позиции Вооруженных сил Украины к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели снова видели лазерный луч синего цвета приблизительно в 800 метрах к югу».

Известно, что лазерное оружие запрещено использовать в местах боевых действий в соответствии с «Дополнительным протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ВСУ, Станица Луганская, лазерное оружие
 
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