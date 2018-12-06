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Опа - натовцы! В сети высмеяли боевиков ЛНР, случайно наткнувшихся на опасного врага
"Народная милиция ЛНР" "обнаружила" на подконтрольном Украине Донбассе военных в форме НАТО.
Об этом сообщает "Фашик Донецкий" в Twitter, со ссылкой на сообщество боевиков в соцсетях, передает apostrophe.ua.
"И драконов тоже нашли", - сообщает "Фашик".
Под постом появились саркастические комментарии пользователей.
"Та то пацаны цифру в стирку сдали и подменку одели", "А интересно, как лнр-овская милиция их обнаружила-то? В телескоп?", "а чертики, белочки?", "т.е. милиция тупо бродила по территории подконтрольной Украине, и тут - опа - натовцы…. гениально...", "Если форма образца 1991 года, то не пугайтесь-это зеленые человечки Пыни!", "Ничего нового: это те польские негры, о которых уже давно говорит руководство "республики"", "фотки предоставила чичерина?", – пишут комментаторы.
Теги: Донбасс, милиция, НАТО, ЛНР, боевики, соцсети
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