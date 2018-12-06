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Архив - Луганская область

Террорист "ЛНР" взорвал прохожую - тяжелораненую жертву спасают медики

06.12.2018 15:59
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Террорист "ЛНР" взорвал прохожую - тяжелораненую жертву спасают медики

Преступника пока не нашли, свой неадекватный поступок террорист совершил вчера вечером, 5 декабря.

О ЧП в "ЛНР" стало известно из сообщения в паблике "Свердловск — ты должен это знать", передает "Диалог.UA".

Инцидент, едва не стоивший женщине жизни, случился в оккупированной Кадиевке. Пострадавшая получила многочисленные ранения.

Как стало известно, женщина возвращалась домой, взрыв прогремел уже во дворе, где проживала пострадавшая. Женщина увидела мужчину, который бросил в нее гранату, после чего скрылся.

Потерпевшая успела отвернуть лицо, после чего раздался взрыв. Жертва неадекватного злоумышленника получила ранения левого бедра, руки и спины.



Теги: Донбасс, женщина, взрыв, граната, ЧП, террорист, ранения, ЛНР
 
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