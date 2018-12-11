- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе16:16
- «Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных15:30
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях15:14
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем13:15
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе12:35
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ11:30
- В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)08:15
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности07:45
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали почти 300 человек07:30
- "Чтобы вопросы не задавали, почему колбаса подорожала", - сепаратисты уличили боевиков в манипуляции "атакой" ВСУ 07:25
На реконструкцию КПВВ В Станице Луганской потратили десять млн гривен
На реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области осенью текущего года было потрачено около 10 миллионов гривен.
Об этом сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передают novosti.dn.ua.
В министерстве напомнили, что в рамках реконструкции «была установлена система видеонаблюдения, проведен ремонт автомобильной дороги на подъезде к КПВВ, обустроены пункты обогрева, навесы в местах ожидания и досмотра вещей, обеспечено внутреннее электроснабжение, обустроена детская игровая площадка и построено укрытие для граждан, пересекающих линию разграничения».
Кроме этого, в МинВОТ отмечают, что пункт пропуска может теперь обслужить 10-12 тысяч человек вместо 6 тысяч. Сотрудники пограничной службы, которые там работают, обеспечены нагрудными камерами.
Ранее в МинВОТ сообщили, что на реконструкцию КПВВ было предусмотрено 20 миллионов гривен.
КПВВ «Станица Луганская» - пешеходный. Здесь по-прежнему не отремонтирован мост – вопрос не решается на дипломатическом уровне в Минске.
«Для восстановления моста есть определенные ограничения со стороны нашего сектора безопасности и обороны для предотвращения использования этого моста незаконными вооруженными формированиями в военных целях. Украина настаивает, что мост должен быть восстановлен только для движения гражданского населения, но не таким образом, чтобы его могли использовать военные», - рассказал глава МинВОТ Вадим Черныш.
Теги: Донбасс, ремонт, реконструкция, Луганская область, мост, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы
- Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО
- Завтра КПВВ «Станица Луганская» временно прекратит пропуск граждан
- Несмотря на обстрелы, мост у Станицы Луганской намерены ремонтировать
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 февраля
- Нужно открыть больше пунктов пропуска на Луганщине: мост в Станице Луганской остается единственным КПВВ в регионе, - Хуг
- В «ДНР» уменьшили сумму долга за электроэнергию, при которой «отрезают свет»18:00
- В Горловке по улицам ходит вооруженный патруль. Горловчане встревожены17:00
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе16:16
- «Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных15:30
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях15:14
- В Мариуполе мужчина напал на полицейского15:00
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем13:15
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе12:35
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ11:30
- В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)08:15
- Тарифы на тепло в Украине повысятся с 1 января18:46
- Эрдоган готовит военную операцию в Сирии18:31
- «Критически важно для России»: журналист озвучил цели Кремля в Азовском море18:15
- В «ДНР» уменьшили сумму долга за электроэнергию, при которой «отрезают свет»18:00
- Меркель инициировала продление санкций ЕС против России17:45
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- В Горловке по улицам ходит вооруженный патруль. Горловчане встревожены17:00
- Синоптики рассказали о погодных изменениях 13 декабря16:45
- "Крымский мост рухнет", - эксперт рассказал, кого обвинит Россия после крушения "стройки века"16:30
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе16:16
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе