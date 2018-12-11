На реконструкцию КПВВ В Станице Луганской потратили десять млн гривен

11.12.2018 21:29

На реконструкцию контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области осенью текущего года было потрачено около 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передают novosti.dn.ua.

В министерстве напомнили, что в рамках реконструкции «была установлена ​​система видеонаблюдения, проведен ремонт автомобильной дороги на подъезде к КПВВ, обустроены пункты обогрева, навесы в местах ожидания и досмотра вещей, обеспечено внутреннее электроснабжение, обустроена детская игровая площадка и построено укрытие для граждан, пересекающих линию разграничения».

Кроме этого, в МинВОТ отмечают, что пункт пропуска может теперь обслужить 10-12 тысяч человек вместо 6 тысяч. Сотрудники пограничной службы, которые там работают, обеспечены нагрудными камерами.

Ранее в МинВОТ сообщили, что на реконструкцию КПВВ было предусмотрено 20 миллионов гривен.

КПВВ «Станица Луганская» - пешеходный. Здесь по-прежнему не отремонтирован мост – вопрос не решается на дипломатическом уровне в Минске.

«Для восстановления моста есть определенные ограничения со стороны нашего сектора безопасности и обороны для предотвращения использования этого моста незаконными вооруженными формированиями в военных целях. Украина настаивает, что мост должен быть восстановлен только для движения гражданского населения, но не таким образом, чтобы его могли использовать военные», - рассказал глава МинВОТ Вадим Черныш.