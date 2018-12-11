Последние новости раздела
- Пенсии: что украинцев ждет в новый год16:12
- В зоне конфликта 12 обстрелов за сутки, в том числе с применением минометов15:51
- В Кадиевке из-за разборок боевиков «ЛНР» была устроена тотальная проверка жителей15:30
- Ходаковский объявил план захвата всей Украины: в "ДНР" заговорили про штурм Мариуполя13:42
- На границе Украины с РФ в ОРДЛО представители НВФ устроили гигантские очереди из-за телефонов10:43
- Ситуация на блокпостах сегодня, 15 декабря. Лучше всего ехать через Гнутово08:37
- Граждан, которые платят за коммунальные услуги в ОРДЛО, не будут преследовать за «финансирование терроризма» - Тука07:40
- В центре оккупированного Антрацита прозвучал взрыв07:36
- В Сети показали, до чего докатился Донбасс в российской оккупации: "Главное убедить, что им угрожают "фашисты" 21:15
- У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка 20:38
В центре оккупированного Антрацита прозвучал взрыв
11.12.2018 07:36
В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) в жилом секторе в центре города произошел взрыв. О чрезвычайном происшествии сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».
В результате взрыва, как утверждают в «ЛНР», никто не пострадал, повреждено остекление пяти окон. «Город Антрацит, зафиксирован взрыв неустановленного взрывного устройства, вследствие чего повреждено остекление пяти оконных проемов по ул. Петровского, 77. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Антрацит, взрыв, ЛНР
Читайте также:
- В больнице Антрацита взорвалась граната. Есть жертвы
- Боялся, что будут пытать: источник признался, что случилось со вторым телохранителем Захарченко после взрыва в "Сепаре"
- Взрыв в Луганске: заведено уголовное дело
- В Брюсселе прогремел еще взрыв, теперь на станции метро
- В Донбассе пожар унес жизнь пенсионерки
- Донецк с утра нехило "тряхнуло"
- Пропагандисты «ДНР» запускают новый фейк о «душе Захарченко»17:31
- В «ДНР» из продажи почти пропала мука16:49
- Пенсии: что украинцев ждет в новый год16:12
- В зоне конфликта 12 обстрелов за сутки, в том числе с применением минометов15:51
- В Кадиевке из-за разборок боевиков «ЛНР» была устроена тотальная проверка жителей15:30
- В жилмассиве Донецка обнаружены неразорвавшиеся снаряды «Града»14:53
- В Мариуполе появится водоочистной завод! Франция одобрила финансирование14:35
- В «ДНР» состоится «суд» над украинским военнослужащим14:19
- Ходаковский объявил план захвата всей Украины: в "ДНР" заговорили про штурм Мариуполя13:42
- В Мариуполе замерзли две пьяные женщины и бездомный12:43
- Пропагандисты «ДНР» запускают новый фейк о «душе Захарченко»17:31
- "Путин - немецкий шпион": после грандиозного скандала вокруг Путина со срочным заявлением выступил Песков17:12
- В «ДНР» из продажи почти пропала мука16:49
- В России на полигоне упала ракета "С-300" сразу после пуска: мощный взрыв поразил соцсети. ВИДЕО16:32
- Пенсии: что украинцев ждет в новый год16:12
- В зоне конфликта 12 обстрелов за сутки, в том числе с применением минометов15:51
- В Кадиевке из-за разборок боевиков «ЛНР» была устроена тотальная проверка жителей15:30
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- В жилмассиве Донецка обнаружены неразорвавшиеся снаряды «Града»14:53
- В Мариуполе появится водоочистной завод! Франция одобрила финансирование14:35
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео