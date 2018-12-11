В центре оккупированного Антрацита прозвучал взрыв

11.12.2018 07:36

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) в жилом секторе в центре города произошел взрыв. О чрезвычайном происшествии сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

В результате взрыва, как утверждают в «ЛНР», никто не пострадал, повреждено остекление пяти окон. «Город Антрацит, зафиксирован взрыв неустановленного взрывного устройства, вследствие чего повреждено остекление пяти оконных проемов по ул. Петровского, 77. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.