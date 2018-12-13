Боевиков «ЛНР» уличили в использовании траншейных машин и установок РЭБ

13.12.2018 16:51

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области используют траншейные машины и генераторные установки радиоэлектронной борьбы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«10 декабря мини-БПЛА СММ обнаружил 1 БТР-80 и 1 траншейную машину (ТМК-2) возле Хорошего;

2 грузовика военного типа с несколькими мачтами (на каждой было несколько антенных решеток) и генераторную установку, а также прицеп, по оценке, с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы возле н. п. Лозовский (32 км к западу от Луганска)».