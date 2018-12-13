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В «ЛНР» заявили о проведении «военных сборов»: Наступление вот-вот и будет
На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «глава ЛНР» Леонид Пасечник 12 декабря подписал указ «О военных сборах с гражданами, пребывающими в запасе».
Об этом сообщают местные интернет-ресурсы, передает dnews.dn.ua.
Согласно «документу», «народная милиция ЛНР» должна организовать «военные сборы» с 17 по 26 декабря. В них будут участвовать 500 человек. «Участники сборов будут призваны в народную милицию ЛНР. Окажут содействие народной милиции ЛНР в оповещении резервистов и организации сборов сотрудники МВД ЛНР и администраций городов и районов ЛНР. Во время проведения военных сборов руководители предприятий и организаций всех форм собственности должны сохранить рабочие места за участниками сборов и обеспечить сохранение оплаты труда», – утверждают в «ЛНР».
В соцсетях местные жители раскритиковали данную новость:
Антон: «Украина ж 15-го будет нападать, а призыв только 17-го начнется. Как так?»;
Марина: «Ну если не нападет 14-15-го, то перенос будет на месяц. На старый НГ или Крещение. Сейчас же грязь в степи, танки не проедут и пехота не пройдет»;
Андрей: «Ага, зимой холодно, весной грязно, летом жарко, осенью опять грязь... Наступление вот-вот и будет... Уже 4 года как»;
Сергей: «Я считаю, нужно начинать с детей министров, депутатов, сотрудников министерств и ведомств»;
Марина: «Так у них же высшее образование! Им в окопы не положено. Они, например, руководить обеспечением могут. Ну или в РФ мигрировать»;
Андрей: «Руководить очередью на Изварино. На время "учений" и "наступлений"»;
Вадим: «Окажут содействие народной милиции ЛНР в оповещении резервистов и организации сборов сотрудники МВД ЛНР... А стебались с видео, где украинские полицейские повестки раздавали»;
Андрей: «Ну у нас в основном все резервисты – бюджетники, так как их с работы посылают стать на учет в военкомат».
При этом есть и жители Луганска, которые высказались в поддержку «власти». «Какие окопы, паникеры? Не первые сборы-то уже! В прошлый раз резервисты прожили 2 недели в теплых казармах, максимум – на полигон выехали. И им за это еще и заплатили», – пишет Ирина.
Теги: Донбасс, милиция, МВД, указ, ЛНР, соцсети, Пасечник, резервисты
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