«ЛНР» приговорила предпринимателя к 13 годам тюрьмы. Полтора года его удерживали в плену

15.12.2018 15:06

Группировка «ЛНР» приговорила предпринимателя из Сорокино (бывш. Краснодон) 31-летнего Романа Сагайдака к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Сагайдак удерживается в плену «МГБ ЛНР» с 30 июня 2017 года.

Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека, передают novosti.dn.ua.

«Приговор» Сагайдаку вынесли в конце ноября. Его сестра Анна Сластникова ранее сообщала, что Сагайдака осудили за то, что он якобы «украл фотоаппарат у своего бывшего партнера и угрожал ему и его товарищу».

Во время «обыска» все ценное имущество уже было «конфисковано» в пользу «ЛНР».

«Конфисковывать уже практически ничего. Поскольку за полтора года» отжали «все, пока Ромку мучают в подвале. Родители отдали минимум 20 000 долларов», — говорит Янина Смелянская, участница Харьковской правозащитной группы и одноклассница Романа Сагайдака.

Накануне вынесения «приговора» боевики похитили отца предпринимателя — Александра Сагайдака. Его вывезли с мешком на голове и отпустили почти 2 месяца спустя с подпиской о невыезде.

Романа Сагайдака похитили 30 июня 2017 года в Луганске, когда он направлялся к своему автомобилю. По словам Янины Смелянской, к Сагайдаку применялись пытки. Спустя месяц после похищения матери Сагайдака разрешили с ним увидеться — у пленника были сломаны ребра и пальцы.

Роман Сагайдак есть в списках на обмен пленными в Антитеррористическом центре СБУ, однако добиться его освобождения пока не удается.