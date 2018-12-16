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Архив - Луганская область

Ликвидирован боевик «ЛНР» из Кировска

16.12.2018 13:05
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Ликвидирован боевик «ЛНР» из Кировска

На временно оккупированных территориях Луганской области боевики «ЛНР» несут боевые и не боевые потери. Так, 6 декабря ликвидирован боевик «ЛНР» из Кировска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 6 декабря 2018 года ликвидирован боевик «ЛНР» Бирюлин Алексей Викторович.

О Бирюлине известно, что он родился в городе Кировск, Луганской области 13 марта 1969 года.



Теги: Донбасс, Луганская область, ликвидация, боевик, ЛНР, потери
 
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