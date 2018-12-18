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В поселке Новоалександровка идут разборки в стиле 90-х. Есть убитые и раненые
Во временно оккупированном поселке Новоалександровка произошли разборки в стиле 90-х. В результате два человека убиты и один ранен.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Луганской области, в поселке Новоалександровка, начались разборки в стиле 90-х. Для выяснения отношений в ход идут огнестрельное оружие и гранаты. Следует отметить, что все, принимавшие участие в разборке, имели отношение к НВФ и «бизнесу».
Вот как свидетели описывают происшествие:
«Ребята немного пошалили… Вчера на выезде из из пос. Новоалександровка, парни со стволами устроили настоящую бойню. О стрельбе с убитыми в полицию сообщили очевидцы. На место происшествия выехала полиция. Картину застали жуткую и кровавую. Прямо на месте нашли раненного Алексея Ковалева, 1976 г.р., жителя пос. Краснодон. У Ковалева было ранение в плечо. Рядышком лежали еще теплые трупы Андрея Ивановича Веремеенко, 1974 г.р., жителя пос. Широкое и Полупанова Николая Александровича, 1970 г.р., жителя г. Краснодон. У обоих смертельные огнестрельные ранения. У погибшего Веремеенко был пистолет «ПМ» и граната РГД-5 Погибший Полупанов предпочитал носить с собой пистолет «Glock-19». Интересная деталь, Полупанов при себе имел профсоюзный билет компании «Мединвест». В 100 метрах от трупа Полупанова стоял его автомобиль «Hyundai Tucson», г/н ВВ 05-05 ЕВ, в салоне была граната РГ-42. Короче, крутые парни устроили разборку на трассе. Повезло выжить только Ковалеву. По-скольку у всех были стволы с отстрелянными патронами, стрельба была сумасшедшая — в стиле Тарантино. (Это еще дело до гранат не дошло...)».
Теги: Донбасс, бизнес, стрельба, убийство, полиция, Луганская область, НВФ
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