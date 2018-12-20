Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ

20.12.2018 16:02

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о нарушениях боевиков "ЛНР" на блокпостах, из-за которых страдают мирные жители.

Гибридные войска РФ и боевики "ЛНР" намеренно создают критические ситуации для мирного населения на блокпостах и КПВВ вдоль линии соприкосновения, передает "Диалог.UA".

Согласно отчету СММ ОБСЕ от 19 декабря 2018 г., утром в 9:40 на блокпосту оккупантов южнее моста в Станице Луганской было зафиксировано в очереди примерно 1500 человек, которые хотели выехать из "ЛНР", а в противоположном направлении - всего около 30 человек.

Также несколько очевидцев-пенсионеров рассказали наблюдателям ОБСЕ, что "оккупанты намеренно заставили их ждать сначала в течение двух с половиной часов, чтобы пройти через их блокпост, а потом еще полтора часа, чтобы пройти КПВВ вооруженных формирований РФ и их наемников".

В штабе ООС утверждают, что умышленное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в Станице Луганской в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население.