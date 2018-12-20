Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці

20.12.2018 08:38

Російські консули відмовилися їхати забирати тіло російського найманця Іванова, який помер в українській в'язниці. Це зроблять представники терористів

Як передає Depo.Донбас, про це в Facebook написала перший віце-спікер Ірина Геращенко.

"В ЗМІ йде інформація, що в одній з колоній помер російський найманець, який воював проти України і був за це засуджений.

Цей найманець міг бути помилуваний ще весною і вже давно бути вдома, в Росіі. Якби Росія погодилася забрати своїх громадян, дала відповідь на пропозицію України забрати своїх 23 засуджених в обмін на українців-політв"язнів Кремля.

Росія кинула своїх громадян. Вже 9 місяців вона відмовляється їх забирати. Цинізм, але сьогодні, в Мінську, навіть тіло цього померлого захотіли забрати представники ОРДЛО, а не консули РФ... Хоч всі відповідні українські служби відразу поінформували про смерть громадянина РФ консулів і запропонували негайно зв‘язатися з рідними , аби ті забрали тіло", - зазначила Геращенко.

За її словами, Росія і сьогодні відмовилася забирати своїх громадян. Відмовилася і від живих, і від мертвих, і від зниклих безвісти.

Як повідомлялося раніше, російський найманець Іванов помер в українській колонії. Він просив Путіна про обмін.

Як заявивили в омбудсмена, найманець Іванов помер у в'язниці через нещасний випадок

Згідно з даними сайту "Миротворець", Іванов прибув на територію України 16.12.2014. Перебував у "козацьких" формуваннях "ЛНР". Раніше брав участь у першій і другій Чеченських війнах як військовослужбовець-контрактник Псковської і Рязанської бригад ВДВ. На початку серпня 2015 р узятий в полон військовослужбовцями ЗСУ в районі Станиці Луганської.