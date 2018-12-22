«Ножом в сердце — и все дела!» Боевика "ЛНР" Мальченко в Должанске ликвидировала подружка

22.12.2018 08:11

В оккупированном городе Должанске (бывший Свердловск) подружка зарезала террориста "ЛНР" Евгения Мальченко. О еще одной потере в рядах оккупанта рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан со ссылкой на сообщения в Сети.

28-летний террорист "ЛНР" Мальченко простился с жизнью еще 13 декабря в оккупированном Должанске. Известно об инциденте стало только сейчас. Его одним ударом ножа в сердце ликвидировала его дама Юлия в результате пьяной ссоры.

"Я бы назвал такие убийства "Убить по-русски", то есть, по пьяни, на кухне, ножом", - прокомментировали ситуацию в сепаратистском паблике, уточнив, что Мальченко был ярым "борцом за русскость". "За что боролся, на то и напоролся", - констатировали в соцсетях