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"ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"

23.12.2018 20:32
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"ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"

Террористы "ЛНР" выпустили подарочный набор монет с известными ликвидированными боевиками. Все они погибли при загадочных обстоятельствах. Внимание на скандал в террористической "ЛНР" обратил в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
В "ЛНР" в преддверии Нового года выпустили подарочный набор монет с 5 "героями" террористической "республики". Примечательно, что выбор пал на весьма неоднозначных личностей.
"Беднов и Цыпкалов убиты своими, при этом Беднов объявлен виновным в похищениях и пытках луганчан. Мозговой и Дремов погибли при загадочных обстоятельствах после резких высказываний в адрес Плотницкого. Болотов умер в Москве", - отметил Казанский, уточнив, что террористы явно составили набор "со смыслом".
Его подписчики с таким утверждением согласились. Они также обратили внимание на то, что "специалисты" "молодой республики" забыли нанести на свое творение номинал, из-за чего монетами те назвать нельзя. Не упустили случая соцсети и постебаться над таким "достижением" террористической "ЛНР". Некоторые выразили уверенность, что это весь ее золотовалютный запас, другие заподозрили, что сделаны монеты "из зубов погибших граждан с обеих сторон". "Я уверен, что это не золото, а обертка от конфет", - констатировал пользователь Сети.



Теги: Донбасс, презентация, Новый год, ЛНР
 
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