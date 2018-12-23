- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- "Гробовая тишина", - у армии РФ "кипиш" из-за "аномалии" под оккупированной Горловкой13:12
- Рабинович выступил за переговоры с «Л-ДНР» для назначения губернатора неподконтрольных территорий12:50
- Мужчина из Краснодона умер на пути к КПВВ «Станица Луганская»12:12
- Жители Луганска вынуждены выстаивать огромные очереди за продуктами10:02
- У армии РФ пополнение в бригаде "200-х": оккупанты поплатились убитыми наемниками за нападение на ВСУ09:39
- НВФ применили запрещенное оружие против ВСУ и понесли потери09:20
Мужчина из Краснодона умер на пути к КПВВ «Станица Луганская»
Жители временно оккупированных территорий Луганской области не просто выстаивают многочасовые очереди на пути к КПВВ «Станица Луганская», но и умирают в очередях.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
При выезде или выходе с временно оккупированных территорий Луганской области на территорию, подконтрольную правительству Украины, люди не просто выстаивают многочасовые очереди. Людям приходится проделать длинный путь с переходом через аварийный мост. Однако, такой путь оказывается не всем под силу. Людям не только становится плохо в очереди, они даже умирают.
Так, на подходе к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1944 года рождения, направлявшийся из временно оккупированного Краснодона по пенсионным делам.
Вот что об этом сообщают луганчане:
«Вчера на подходе к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Пенсионер 1944 г.р. скончался у памятника князю Игорю. Дедушка ехал с Краснодона по пенсионным делам.
Наши пенсионеры в этой очереди должны что ли все передохнуть??? Стоят в этих очередях, чтобы выжить в ЛНР, но в таком возрасте это зачастую игра со смертью. Слишком велики стрессовые нагрузки».
Теги: Донбасс, стресс, пенсия, умерший, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ, очереди
- Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- На КПВВ «Станица Луганская» скончался мужчина
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- Віталій Портников: Рішення Трампа по Сирії - урок для України21:55
- Епифаний кремлевскому пранкеру: "Крым и Донбасс вернутся в Украину, с нами Бог21:26
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- Россияне не ждут от 2019 года ничего хорошего: "Будет только хуже, Путин – главная беда России и наше наказание"20:00
- Пограничники сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов в Украине19:34
- Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост18:58
- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%18:32
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике
- В Мариуполе пенсионеры будут оплачивать проезд