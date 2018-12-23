На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн

23.12.2018 17:09

В ходе третьего заседания Межведомственной комиссии при Кабмине обсудили вопрос о минной опасности, применении и реализации норм международного гуманитарного права и соблюдение Украиной своих обязательств.

Об этом сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook , передает zi.dn.ua.

«Загрязненные минами территории на востоке Украины становятся одной из главных угроз жизни и здоровью гражданских. Не единичными есть сообщения о жертвах среди населения, в том числе и детей», – написал Клименко.

Как известно, на территории Луганской области в течение года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) и правительство Швейцарской конфедерации реализовало пилотный проект информирования граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения, о правилах поведения в ситуациях, связанных с взрывоопасными предметами.

Отмечается, что на реализацию этого проекта из госбюджета наследующий год выделили 5 млн грн.

«Пилотным в Луганской был Попаснянский район. Учитывая положительные результаты проекта и значительные опасные территории, для его продолжения из госбюджета на 2019 год выделено пять миллионов гривен. Основные усилия будут направлены на снижение рисков для жизни и здоровья путем проведения учебных мероприятий для населения», – сказано в сообщении.

В целом противоминная деятельность включает пять главных компонентов – собственно разминирование, информирование о минной опасности, помощь и реабилитация пострадавших, адвокация и утилизация боеприпасов.