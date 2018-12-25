Пусть приедет на рынок, без трусов уедет: Реакция соцсетей на заявление Пасечника о ценах в «ЛНР»

25.12.2018 17:59

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник поручил поручил «совету министров» взять цены на продукты перед праздниками «под жесткий контроль». Информацию об этом распространили местные интернет-ресурсы, пишут Донецкие новости.

«В целом крупные торговые сети сохранили стоимость продуктов накануне праздников, однако частные предприниматели почему-то решили, что перед Новым годом могут нажиться на жителях ЛНР. Циничное и наглое повышение цен должно пресекаться самым жестким образом», – заявил Пасечник.

«Жесткий контроль цен от Пасечника. Как минимум он сделал жесткое заявление. Частники в срочном порядке начали жестко снижать цены [нет]», – пишет автор поста в одной из групп.

На это заявление отреагировали другие пользователи социальной сети:

«Ghost Night»: «Ну, да, ну, да... Цены должны быть "народные"… Пусть приедет к нам в Стаханов на рынок и посмотрит на цены, обратно без трусов уедет, еще и должен останется»;

Евгений: «У него денег куры не клюют, ему этот рынок купить, как стакан семечек у бабки взять… От этих чинуш поддержки никакой, только бла-бла-бла, особенно перед выборами и перед праздниками»;

«Ghost Night»: «Вот и пусть купит, и контролирует цены тогда)) А так, всем понятно что местные власти "по особому" контролируют цены»;

Евгений: «Да нах*н ему этот клоповник нужен? У него есть интересы гораздо более сочные»;

Иван: «Долой барыг!!!»;

Александр: «Куда фото скидывать с ценами или куда обращаться и как правильно?»;

Мария: «Да-да, в Кировске яйца по 75 руб. (30 грн по курсу местного банка на 25.12.2018), это как вообще???? И елки от 300 руб. (120 грн), точнее не елки, а палки с тремя иголками!!! Как все было, так и останется!!! Может в Луганске и уменьшаться цены, хотя в это мало верится, а вот в маленьких городах будут наживаться на людях!!!! Приехала я, значит, к маме в гости, пошла на рынок скупиться перед новым годом и ох*ла от цен!!!!»;

Алексей: «Прямо питерские цены».