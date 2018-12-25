- Пусть приедет на рынок, без трусов уедет: Реакция соцсетей на заявление Пасечника о ценах в «ЛНР»17:59
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения17:11
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР14:08
- Бывшие бизнесмены из Донецка хотят ехать на работу в ЕС, а вместо бутиков торгуют елками13:49
- Известен график работы КПВВ на Донбассе в новогодние праздники13:30
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены11:50
- Смертельные потери армии РФ на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ оккупантам09:35
- На линиии разграничения у КПВВ скопилось почти 300 машин08:40
- 20 обстрелов, трое раненых: сводка ООС за сутки08:24
Пусть приедет на рынок, без трусов уедет: Реакция соцсетей на заявление Пасечника о ценах в «ЛНР»
«Глава ЛНР» Леонид Пасечник поручил поручил «совету министров» взять цены на продукты перед праздниками «под жесткий контроль». Информацию об этом распространили местные интернет-ресурсы, пишут Донецкие новости.
«В целом крупные торговые сети сохранили стоимость продуктов накануне праздников, однако частные предприниматели почему-то решили, что перед Новым годом могут нажиться на жителях ЛНР. Циничное и наглое повышение цен должно пресекаться самым жестким образом», – заявил Пасечник.
«Жесткий контроль цен от Пасечника. Как минимум он сделал жесткое заявление. Частники в срочном порядке начали жестко снижать цены [нет]», – пишет автор поста в одной из групп.
На это заявление отреагировали другие пользователи социальной сети:
«Ghost Night»: «Ну, да, ну, да... Цены должны быть "народные"… Пусть приедет к нам в Стаханов на рынок и посмотрит на цены, обратно без трусов уедет, еще и должен останется»;
Евгений: «У него денег куры не клюют, ему этот рынок купить, как стакан семечек у бабки взять… От этих чинуш поддержки никакой, только бла-бла-бла, особенно перед выборами и перед праздниками»;
«Ghost Night»: «Вот и пусть купит, и контролирует цены тогда)) А так, всем понятно что местные власти "по особому" контролируют цены»;
Евгений: «Да нах*н ему этот клоповник нужен? У него есть интересы гораздо более сочные»;
Иван: «Долой барыг!!!»;
Александр: «Куда фото скидывать с ценами или куда обращаться и как правильно?»;
Мария: «Да-да, в Кировске яйца по 75 руб. (30 грн по курсу местного банка на 25.12.2018), это как вообще???? И елки от 300 руб. (120 грн), точнее не елки, а палки с тремя иголками!!! Как все было, так и останется!!! Может в Луганске и уменьшаться цены, хотя в это мало верится, а вот в маленьких городах будут наживаться на людях!!!! Приехала я, значит, к маме в гости, пошла на рынок скупиться перед новым годом и ох*ла от цен!!!!»;
Алексей: «Прямо питерские цены».
Теги: Донбасс, рынок, ЛНР, цены, Пасечник
- Передел собственности в Луганске: группировка «ЛНР» отбирает рынок «Южный»
- Что по чём на рынке Покровска (ВИДЕО)
- Боевики "ЛНР" обещают жителям сохранить такие же шоковые цены на мясо на ближайшие три года
- В ОРЛО подорожали говядина и горючее
- Цены в оккупированном Донбассе кусаются
- В Донецке показали цены на овощи
- Пусть приедет на рынок, без трусов уедет: Реакция соцсетей на заявление Пасечника о ценах в «ЛНР»17:59
- Боевики «ДНР» копают траншеи вблизи автодорог17:48
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения17:11
- "Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м16:48
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда16:08
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС15:49
- В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками15:30
- "Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ15:13
- Пусть приедет на рынок, без трусов уедет: Реакция соцсетей на заявление Пасечника о ценах в «ЛНР»17:59
- Боевики «ДНР» копают траншеи вблизи автодорог17:48
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения17:11
- "Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м16:48
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда16:08
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС15:49
- В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками15:30
- "Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ15:13
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Стоматологи назвали продукты, "убивающие" белизну зубов19:06
- Приметы к Новому Году15:45
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово