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В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
Российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевыми стрельбами, готовясь к активным боевым действиям.
Об этом в Facebook сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), ссылаясь на данные отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 декабря, пишет from-ua.
«27 декабря мини-аппарат БПЛА СММ за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольной властям Украины районах Луганской области зафиксировал 20 танков (десять Т-72 и десять Т-64) возле Круглика и 20 танков (двенадцать Т-72 и восемь Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Жаба», 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 3 противотанковых орудия (МТ-12 «Рапира», 100 мм), 2 миномета (2Б11 «Сани», 120 мм) и 9 противотанковых ракетных комплексов (вероятно, 9П135 «Конкурс», 135 мм) возле Мирного», — говорится в отчете.
В тот же день по доступным СММ данным воздушного наблюдения выявлено более 60 боевых бронированных машин наемников (в основном боевые машины пехоты) и около 450 человек в полном боевом снаряжении, которые, по оценкам, готовились к учениям с боевыми стрельбами.
Теги: Донбасс, вооружение, ЛНР, наступление
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